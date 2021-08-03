الناتو يدعو إيران إلى احترام التزاماتها بعد مهاجمة ناقلة نفط

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ)

دعا حلف شمال الأطلسي (ناتو) إيران إلى احترام التزاماتها الدولية، في أعقاب الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي بطائرة مسيرة على ناقلة النفط "ميرسر ستريت" قبالة ساحل عمان والذي أسفر عن مقتل شخصين بريطاني وروماني.

وقال متحدث باسم حلف الناتو إن أعضاء الحلف بريطانيا ورومانيا والولايات المتحدة خلصت إلى أن إيران على الأرجح هي المسؤولة عن الهجوم الذي وقع يوم الخميس الماضي.

وتقوم بتشغيل السفينة شركة "زودياك ماريتايم" ومقرها بريطانيا، ورئيسها هو رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر.

وقال المتحدث باسم الناتو ديلان وايت اليوم الثلاثاء "ننضم إلى الحلفاء في الإدانة القوية للهجوم الدموي الذي وقع مؤخرًا واستهدف الناقلة "ميرسر ستريت" قبالة ساحل عمان، ونعرب عن تعازينا لرومانيا والمملكة المتحدة على الخسائر التي تعرضتا لها".

وتابع المتحدث "حرية الملاحة حيوية لكل أعضاء حلف الناتو ويجب الحفاظ عليها بما يتوافق مع القانون الدولي".

وقال إن الحلفاء يشعرون بالقلق إزاء ممارسات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ودعا طهران إلى احترام التزاماتها الدولية.

ومن جانبها، نفت طهران بشكل متكرر التورط في الهجوم ورفضت الاتهامات التي وجهت إليها في هذا الصدد.