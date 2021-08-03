افتتاح موسم توريد وتسويق محصول دوار الشمس الزيتي بالفيوم



محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

افتتح الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، اليوم الثلاثاء، موسم توريد وتسويق محصول دوار الشمس الزيتي صنف سخا ٥٣ بمركز طامية.

قال وكيل وزارة الزراعة إنه جرى توريد كمية ١٣ طنًا و٨٩٠ كيلو من مزارعي مركز طامية.

أوضح وكيل الوزارة أن محصول دوار الشمس الزيتي مبشر بالخير والإنتاج عالي الجودة.

وأضاف أن نبات دوار الشمس الزيتي يعتبر من أهم النباتات الزيتية في بلدنا، وهي في المرتبة الأولى من حيث استهلاك الزيت.

وقد توسعت وزارة الزراعة في الزراعة التعاقدية لتقليل استيراد السلع الاستراتيجية والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، الذي يعد الركائز الرئيسية للأمن القومي، حيث جرى الاتفاق على التعاقد على زراعة دوار الشمس سواء من حيث المساحة المستهدفة وسعر التوريد لاستغلال تلك المحاصيل في توفير الزيت.