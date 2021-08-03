صحة الغربية تخصص مكاتب لاستخراج شهادات معتمده للقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن تخصيص مكاتب لاستخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الغربية بلغت ٦ مكاتب إلى الآن، هي ديوان إدارة المحلة أول، مكتب صحة كفر الزيات، مكتب صحة زفتى، مكتب صحة قطور، مكتب صحة بسيون، مكتب صحة سمنود، وذلك لخدمة المسافرين للخارج.

أوضح وكيل الوزارة أنه من المقرر استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة بمقابل مادي يبلغ ١٠٠ جنيه للمصريين، و١٠ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.

وتحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)،

كما أشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للأندرويد والأيفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق، ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم.

وأوضح وكيل وزارة أن شهادة التطعيم المؤمنة الذكية للمواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا والراغبين بالسفر لا تحتاج لاعتمادها من مديرية الصحة أو محافظة الدقهلية ولا يحتاج اعتمادها من الخارجية، وذلك عملاً على راحة المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيبذل كافة الجهود لزيادة عدد المراكز بالغربية حتى يتم التيسير على المواطنين.​