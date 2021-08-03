الوادي الجديد تنشئ مجمع خدمات بمركز الفرافرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، خلال جولته التفقدية بمركز الفرافرة أعمال التطوير الجارية بقرية أبو منقار ضمن ٢٨ قرية وتابع تشملها المبادرة الرئاسية وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

أكد المحافظ أنه جاري إنشاء مجمع الخدمات الذي يضم (شهر عقاري - مكتب تموين - مكتب بريد - مركز تكنولوجي - سجل مدني - وحدة محلية -وحدة اجتماعية).

كما اطمأن الزملوط، خلال زيارته التفقدية لقرى أبو منقار بالفرافرة، على موقف مشروع الصرف الصحي المتكامل الجاري العمل به والذي بلغت نسبة تنفيذه أكثر من ٣٠ ٪ من الأعمال.