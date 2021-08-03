خادم الحرمين يبعث برسالة شفوية لملك الأردن

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة شفوية، إلى ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، تتعلق بالعلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين الشقيقتين وسبل تعزيز التعاون المشترك. وقام بنقل الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقبال جلالة ملك الأردن له في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لملك الأردن ولحكومة وشعب الأردن الشقيق، فيما حمله جلالته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة. كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التعاون المشترك في العديد من الجوانب، ومنها التعاون السياسي الثنائي الداعم لأمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان فرص زيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، ودعم الاستثمارات البينية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي توفر العديد من الفرص الواعدة وخاصة في التقنية والابتكار والطاقة المتجددة.