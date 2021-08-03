ملك الأردن يستقبل وزير الخارجية ويثمن الدعم السعودي

قال الديوان الملكي الأردني اليوم الثلاثاء، إن الملك عبد الله الثاني استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
وأضاف الديوان الملكي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن العاهل الأردني "ثمن موقف المملكة العربية السعودية الداعم للأردن".
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