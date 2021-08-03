ودعا الدفاع المدني اليوناني سكان بلدة فاريمبومبي الواقعة على جبل بارنس للبقاء في حالة تأهب، كما تم إجلاء عشرات الأطفال من مخيم صيفي قريب احترازياً.
واندلعت عدة حرائق في اليونان نهاية الأسبوع الماضي دون أن تسفر عن ضحايا، وخاصة في جزيرة رودوس وشمال غرب بيلوبونيز، حيث أتت النيران على أكثر من ثلاثة آلاف هكتار من غابات الصنوبر وبساتين الزيتون قبل أن تتم السيطرة عليها مساء الأحد, وذلك بسبب موجة الحر التي لم تشهدها البلاد منذ أكثر من 30 عاماً، والمتوقع أن تبلغ درجات الحرارة 43 درجة مئوية هذا الأسبوع .
كانت هذه تفاصيل خبر اليونان .. اندلاع حريق جديد قرب أثينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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