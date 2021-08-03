خروج 3 سفن عن السيطرة .. ماذا يحدث في خليج عمان؟

من جانبها، ذكرت قناة "الشرق" السعودية نقلا عن مواقع مراقبة الطائرات إن طائرة تابعة لسلاح الجو العُماني تتجه إلى منطقة الحادث في خليج عُمان.
وذكر موقع خرائط عالمي أن ناقلة النفط "جولدن بريليانت" التي ترفع علم سنغافورة تواجه ظرفا غير اعتيادي في خليج عُمان.
وأضافت مواقع مراقبة حركة الملاحة أن العديد من السفن التي ترفع علم بريطانيا غيَّرت مسارها في خليج عُمان.
وقالت إدارة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا(UKMTO)، اليوم الثلاثاء، إنها على علم بوقوع "حادثة" ليست قرصنة قبالة ساحل الفجيرة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونصح إشعار التحذير، بناءً على مصدر ثالث، السفن في المنطقة بتوخي الحذر الشديد.
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