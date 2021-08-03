اندلاع حريق جديد في أثينا وإغلاق طريق رئيسة

ابوظبي - سيف اليزيد - اندلع حريق جديد، اليوم الثلاثاء، في غابة عند سفح جبل بارنس الذي يبعد 30 كيلومتراً شمال أثينا، مما دفع السلطات إلى إغلاق جزء من الطريق السريعة التي تربط العاصمة اليونانية بشمال وجنوب البلاد كإجراء احترازي.

بعث الدفاع المدني اليوناني برسائل إلى سكان بلدة فاريمبومبي الواقعة على جبل بارنس ليبقوا في حالة تأهب. كما تم إجلاء عشرات الأطفال من مخيم صيفي قريب احترازياً، وفق ما ذكرت بعض وسائل الإعلام. تضم البلدة القريبة من قصر «تاتوي» مركزاً لركوب الخيل وأديرة ومصانع.

وجرت تعبئة ما مجموعه 104 من عناصر الإطفاء و35 شاحنة وخمس مروحيات وأربع قاذفات في فاريمبومبي، بحسب عناصر الإطفاء اليونانيين.

تشهد اليونان، منذ الأسبوع الماضي، أسوأ موجة حر منذ أكثر من 30 عاماً، حيث من المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة 43 درجة مئوية هذا الأسبوع في أجزاء من البلاد.

ويرى العلماء أن موجات الحر علامة واضحة على ظاهرة الاحتباس الحراري، ومن المتوقع أن تتكرر موجات الحرارة هذه وأن تمتد وتشتد.

اندلعت عدة حرائق في اليونان نهاية الأسبوع الماضي بدون أن تسفر عن ضحايا، خصوصاً في جزيرة رودوس وشمال غرب بيلوبونيز، حيث أتت النيران على أكثر من ثلاثة آلاف هكتار من غابات الصنوبر وبساتين الزيتون قبل أن تتم السيطرة عليها مساء الأحد. وفي جزيرة رودوس السياحية، ما تزال النيران تلتهم غابة منذ الأحد، ويواصل عناصر الإطفاء التصدي لها.