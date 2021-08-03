العراق يسجل حصيلة قياسية لوفيات وإصابات «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 63 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 18 ألفا و 865 حالة. وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 11 ألفا و 644 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و660 ألفا و 371 وإصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 7359 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و 488 ألفا و186 حالة. ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 51 ألفا و 836 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وارتفع بذلك عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 13 مليوناً و228 ألفاً و.19 وأوضح التقرير أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى مليون و865 ألفا و161 شخصاً.