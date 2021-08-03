الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد في تونس اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - تتجه أنظار التونسيين إلى قصر الرئاسة بقرطاج، حيث يتوقع أن يعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، عن اسم رئيس الحكومة الذي سيقود البلاد خلال المرحلة الاستثنائية القادمة.

وقالت صحيفة «الشروق» التونسية، إنه «من المنتظر أن يعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الساعات القادمة عن رئيس الحكومة الجديد».

وأضافت المصادر أن «من بين أهم الأسماء المرشحة مروان العباسي محافظ البنك المركزي والذي كان قد التقى به رئيس الدولة يوم أمس».

وتضيف الصحيفة أن قيس سعيد يسعى إلى تكليف شخصية اقتصادية لرئاسة الحكومة الجديدة تكون قادرة على إنقاذ الاقتصاد والخروج من الأزمة.

وعيّن الرئيس قيس سعيّد، حتّى الآن 3 أسماء لتسيير أبرز الوزارات، حيث اختار مستشاره الأمني خالد غرسلاوي للإشراف على وزارة الداخلية، وقام بتكليف امرأة بتسيير أعمال وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وهي سهام البوغديري، وتسمية الخبير في تكنولوجيا المعلومات والأمن الرقمي نزار بن ناجي لتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.