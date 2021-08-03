"حادث بحري" لسفينة تجارية قبالة سواحل الإمارات والبحرية البريطانية "تتحرك"

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت منظمة التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، إنها "على علم بحادث غير متصل بأعمال قرصنة" قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية، فيما نصحت السفن المتواجدة في منطقة الخليج بـ"توخي الحذر".

ونشر موقع لمراقبة السفن أنه تم فقدان الاتصال بناقلة النفط "غولدن برلينت"، التي تحمل علم سنغافورة قرب ميناء الفجيرة، وأن البحرية البريطانية "تتقصى الوضع".

وبحسب موقع المراقبة Emarat Live Map يبلغ طول الناقلة 130 مترا، وعرضها 20 مترا، وشيدت عام 2010.

ويأتي الحادث، غير معروف التفاصيل حتى الآن، بعد أيام من تصاعد التوتر في المنطقة، عقب استهداف ناقلة "ميرسير ستريم"، التابعة لشركة "زودياك ماريتايم" البريطانية المملوكة من قبل إسرائيلي، قبالة سواحل سلطنة عمان، مما أدى إلى توجيه اتهامات لإيران بالمسؤولية عن الحادث.

وفيما نفت إيران تورطها بالهجوم على الناقلة، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، إن هناك دراسة لرد "جماعي" على الحادث، فيما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، بالرد.

وقالت بريطانيا، الأحد، إنها تعتبر أن إيران شنت الهجوم بشكل متعمد "في انتهاك واضح للقانون الدولي"، فيما أشارت تقارير إخبارية نقلت عن مسؤولين عسكريين أميركيين أن الهجوم، الذي قتل فيه روماني وبريطاني، كان بطائرة مسيرة.

المصدر: مواقع الكترونية