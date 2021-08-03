حريق بأكبر مكب للإطارات بالعالم في الكويت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 32 ثانية

شبّ حريق ضخم، اليوم الثلاثاء، في أكبر مكب لإطارات السيارات في العالم، في دولة الكويت، إذ من الممكن أن يسبب هذا الحريق كارثة بيئية عالمية إذا لم يتم إخماده على الفور.

وسائل إعلام كويتية، قالت إن أن حريقا اندلع في منشأة عملاقة لتخزين الإطارات، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر تصاعد عمود من الدخان الأسود السام في مكان الحادث.

في السياق، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن السحابة السميكة يمكن رؤيتها بوضوح من بعيد.

وبحسب مصادر كويتية، يحتوي المكب على 52 مليون إطار، كما أنه يمكن رؤية منشأة التخزين العملاقة التي يحتمل أن تكون فيها مواد خطرة من الفضاء.