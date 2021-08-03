في كابل.. دوي انفجار ضخم قرب منزل وزير الدفاع الأفغاني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 10 دقائق

أعلنت مصادر أمنية عن سماع دوي “انفجار ضخم” في العاصمة الأفغانية “كابل”، في منطقة يقع فيها منزل وزير الدفاع الأفغاني، بسم الله محمدي.

ووقع الانفجار في منطقة قريبة من القصر الرئاسي، تقع فيها سوق مزدحمة وعدد من المقار الدبلوماسية في العاصمة، ومكاتب وسائل الإعلام الحكومية ووكالات الإغاثة، ولم ترد على الفور حصيلة لضحايا الانفجار.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها – حتى الآن – عن الحادث، لكن التفجير يأتي على خلفية هجوم يشنه مقاتلو حركة طالبان للسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الأفغانية.

وقتل أربعون مدنيا على الأقل، وأصيب أكثر من مئة آخرون بجروح في الساعات الـ24 الأخيرة، خلال معارك بين القوات الأفغانية وحركة طالبان في مدينة لشكركاه المحاصرة في جنوب البلاد، وفق ما أفادت الأمم المتحدة، الثلاثاء.