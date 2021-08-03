إدارة بايدن تؤيد إلغاء قانون تفويض الحرب في العراق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 50 دقيقة

قالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي يوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس جو بايدن تؤيد إلغاء قانون تفويض الحرب في العراق لعام 2002 قائلة إنه لم يعد ضروريا لحماية المصالح الأمريكية في المستقبل المنظور.

وقالت شيرمان في شهادة معدة مسبقا للإدلاء بها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ “بالنسبة لوزارة الخارجية فإن إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2002 لن يؤثر على أنشطتنا الدبلوماسية.

والوزارة أوضحت أننا ليس لدينا أنشطة عسكرية جارية تعتمد عليه فقط كما أن إلغاءه سيكون له تأثير ضئيل على العمليات العسكرية”