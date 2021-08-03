الإمارات تخفف قيود السفر المفروضة على بعض الدول

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

قررت الإمارات، الثلاثاء، استثناء فئات جديدة من المسافرين من بعض الدول التي تم منع القدوم منها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، إن الاستثناء يشمل كلا من الهند، باكستان، سريلانكا، النيبال، نيجيريا، وأوغندا، وذلك اعتبارا من 5 أغسطس الجاري، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

ويستفيد من تخفيف القيود أصحاب الإقامات السارية، على أن يكونوا قد تلقوا جرعات التطعيم الكاملة في الإمارات، ومضى 14 يوما على تلقي الجرعة الثانية، فضلا عن استحواذهم على شهادات تطعيم معتمدة من الجهات الرسمية.

وسيتم استثناء الكوادر الطبية العاملة في الدولة من المطعمين وغير المطعمين والعاملين في القطاع التعليمي، بالإضافة إلى الطلاب والحالات الإنسانية من حاملي الإقامة السارية والعاملين في الجهات الحكومية والمحلية، وحالات استكمال العلاج في الدولة، بحسب الوكالة الرسمية.

كما أعلنت الهيئة عن استئناف السفر لركاب الترانزيت من جميع الدول التي تم وقف مسافري الترانزيت منها مسبقا بشرط التأكد من قبول الوجهة الأخيرة للمسافر مع تقديم فحص مخبري خلال 72 ساعة من وقت المغادرة.

وكانت الإمارات، قد فرضت حظرا على الركاب من دول كثيرة في جنوب آسيا وأفريقيا لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا.