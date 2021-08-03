هجوم على سفينة تجارية بالمياه الدولية قبالة الفجيرة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 3 - أغسطس - 2021 5:57 مساءً

أفادت هيئة بريطانية مختصة في النقل البحري، بوقوع حادث غير مرتبط بالقرصنة قبالة مياه إمارة الفجيرة، بالإمارات العربية المتحدة، فيما أفاد الإعلام الإيراني بوقوع هجوم جديد على سفينة تجارية في المياه الدولية قبالة الفجيرة.

الحادث وقع في خليج عمان مرتبط بناقلة النفط “غولدن بريليانت” GOLDEN BRILLIANT التي ترفع علم سنغافورة. ونقلت وكالة “رويترز” عن بيانات بحرية الإفادة بأن ناقلة النفط في خليج عُمان خارجة عن السيطرة الآن.

يأتي ذلك فيما ذكرت قناة إسرائيلية عن مصادر بريطانية بوقوع هجوم على ناقلة قبالة سواحل الفجيرة.

وذكر موقع عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة (يو.كيه.إم.تي.أو) أنه علم بوقوع “حادثة” ليس لها علاقة بالقرصنة قبالة ساحل الفجيرة، وأوصى التحذير، الذي استند إلى مصدر من طرف ثالث، السفن في المنطقة بتوخي الحذر الشديد.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية ان لغما انفجر في ناقلة بالمياه الدولية في خليج عمان

وتتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل إيران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ناقلة تديرها إسرائيل قبالة سواحل سلطنة عُمان الأسبوع الماضي.