كورونا يحرم رئيس إيران الجديد من تقبيل يد خامنئي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

لم يتمكن الرئيس الإيراني الجديد “إبراهيم رئيسي”، اليوم الثلاثاء، من الانحناء أمام المرشد علي خامنئي و”تقبيل يده”، بسبب إجراءات كورونا.

الرئيس الإيراني الجديد “رئيسي” قال بعد استلامه مرسوم التنصيب من خامنئي: “آسف لعدم تمكني من تقبيل يد القائد بسبب ظروف فيروس كورونا، وإن تقبيل يد خامنئي دلالة على الأدب والاحترام”، مضيفاً “لكنني حُرمت من هذه بسبب كورونا”.

ودأب الرؤساء في إيران على تقبيل يد الزعيم الإيراني الراحل روح الله الخميني، والحالي “علي خامنئي” خلال مراسم حفل تنصيبهم واستلامهم رسالة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

“رئيسي” تعهد خلال حفل تنصيبه، بالعمل على رفع العقوبات الأمريكية ومكافحة الفساد، فيما أوصاه خامنئي بضرورة الاستماع إلى صوت الشعب الذي يعيش أزمات اقتصادية وصحية.

وأقيمت مراسم تنصيب إبراهيم رئيسي، بحضور المرشد الإيراني علي خامنئي، وكبار المسؤولين، بينهم الرئيس السابق “حسن روحاني”.

يذكر أن “رئيسي” يعتبر من بين المقربين إلى المرشد الأعلى “خامنئي” باعتباره كان أحد طلابه في إحدى المدارس الدينية بمدينة مشهد، وسبق أن الترشح في انتخابات الرئاسة في 2017 ضد حسن روحاني. لكنه لم يفز بالاقتراع واكتفى بالحصول على 38 بالمئة من الأصوات.