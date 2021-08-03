انت الان تتابع خبر مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص باطلاق نار قرب البنتاغون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفادت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، بمقتل شخص وجرح اثنين من بينهم مطلق النار بالقرب من مبنى البنتاغون.