انت الان تتابع خبر مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص باطلاق نار قرب البنتاغون والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفادت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، بمقتل شخص وجرح اثنين من بينهم مطلق النار بالقرب من مبنى البنتاغون.
وأعلنت الشرطة الأمريكية إغلاق مبنى وزارة الدفاع "البنتاغون"، عقب إطلاق عدة أعيرة نارية عند محطة مترو محاذية.
وأشارت شرطة المبنى إلى إطلاق نار عند محطة المترو والحافلات المحاذية لمجمع مباني "البنتاغون".
وطلبت من جميع الأفراد البقاء داخل المبنى، فيما تواصل قوات الأمن تمشيط المنطقة.
وأشارت شرطة المبنى إلى إطلاق نار عند محطة المترو والحافلات المحاذية لمجمع مباني "البنتاغون".
وطلبت من جميع الأفراد البقاء داخل المبنى، فيما تواصل قوات الأمن تمشيط المنطقة.