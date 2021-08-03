ابادة الايزيديين والدعاية الانتخابية في نشرة السومرية

= مجلس الوزراء يقرر تعويض ذوي ضحايا مستشفى الناصرية.. ويصوت على تعيين أفراد من عوائلهم في وزارة النفط.

= المباشرة بتطبيق آليات خطة الإصلاح الاقتصادي.. وتحقيق في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية.



= الذكر بسعر الانثيين.. القبض على متهمة بـبيع الأطفال في بغداد.. وهجوم مسلح يستهدف شيخ عشيرة بمدينة الصدر.