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ابادة الايزيديين والدعاية الانتخابية في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = في ذكرى الابادة.. رئيس الجمهورية يطالب بالكشف عن مصير المختطفين الايزيديين.. والكاظمي يؤكد استمرار العمل على تحريرهم.
= مجلس الوزراء يقرر تعويض ذوي ضحايا مستشفى الناصرية.. ويصوت على تعيين أفراد من عوائلهم في وزارة النفط.

= المباشرة بتطبيق آليات خطة الإصلاح الاقتصادي.. وتحقيق في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية.


= الذكر بسعر الانثيين.. القبض على متهمة بـبيع الأطفال في بغداد.. وهجوم مسلح يستهدف شيخ عشيرة بمدينة الصدر.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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