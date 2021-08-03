انت الان تتابع خبر ابادة الايزيديين والدعاية الانتخابية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = في ذكرى الابادة.. رئيس الجمهورية يطالب بالكشف عن مصير المختطفين الايزيديين.. والكاظمي يؤكد استمرار العمل على تحريرهم.
= مجلس الوزراء يقرر تعويض ذوي ضحايا مستشفى الناصرية.. ويصوت على تعيين أفراد من عوائلهم في وزارة النفط.
= المباشرة بتطبيق آليات خطة الإصلاح الاقتصادي.. وتحقيق في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية.
= الذكر بسعر الانثيين.. القبض على متهمة بـبيع الأطفال في بغداد.. وهجوم مسلح يستهدف شيخ عشيرة بمدينة الصدر.
= المباشرة بتطبيق آليات خطة الإصلاح الاقتصادي.. وتحقيق في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية.
= الذكر بسعر الانثيين.. القبض على متهمة بـبيع الأطفال في بغداد.. وهجوم مسلح يستهدف شيخ عشيرة بمدينة الصدر.