إطلاق رواتب الرعاية الاجتماعية لشهر آب

بغداد - ياسين صفوان - اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الثلاثاء، عن اطلاق اعانة الحماية الاجتماعية لشهر آب.



وقال الركابي في بيان، إنه "تم اطلاق مبالغ الاعانة الاجتماعية لشهر آب الحالي لاكثر من مليون و(٤٢٥) اسرة في بغداد والمحافظات تدريجيا بمبلغ يصل الى (٣٠٣) مليار دينار"، داعيا الاسر المستفيدة الى "مراجعة منافذ الصرف لاستلام مبالغ الاعانة".

من جانبه، قال رئيس هيئة الحماية هدى سجاد وفقاً للبيان، إن "مجموع الاسر التي يعيلها رجل بلغت اكثر من (٩٩٥) الف اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من (٢٤٠) مليار دينار، فيما بلغ عدد الاسر التي تعيلها امرأة اكثر من (٤٣٠) الف اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من (٦٣) مليار دينار".