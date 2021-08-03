ارتفاع بورصة موسكو وتعافي العملة الروسية

محمد الفلاح - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات اليوم ،فيما صعد سعر صرف الروبل الروسي مقابل العملات الأجنبية / الدولار واليور/ على الرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.



وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.06% إلى 3790.17 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.16% إلى 1639.32 نقطة.

وفي سوق العملات ووفقا لبيانات بورصة موسكو ، ارتفعت العملة الروسية، حيث تراجع سعر صرف الدولار بواقع 15 كوبيكا إلى 72.88 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 12 كوبيك إلى 86.58 روبل /الروبل = 100 كوبيك .