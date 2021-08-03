الرياض ـ د.ب.أ: تبدأ الرياض وإسلام آباد خلال شهر أغسطس الجاري اتصالات لإنشاء “مجلس التنسيق السعودي ـ الباكستاني” لتنسيق سياسات البلدين السياسية والاقتصادية والعسكرية والنفطية والعمالية بما يخدم المصلحة المشترك، وفقا لمصدر سعودي في الرياض تحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وتأتي الاتصالات بين الرياض وإسلام آباد لإنشاء مجلس التنسيق بعد حوالي ثلاثة أشهر من توقيع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خلال زيارته إلى المملكة في 8 مايو الماضي على اتفاق لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسعى لإنشاء مجلس لتنسيق السياسات مع باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.