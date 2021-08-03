رئيس الوزراء العراقي: عازمون على إعادة الهيبة الاقتصادية

اعتقال 5 من داعش فـي السليمانية
بغداد ـ وكالات:
قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إن حكومته تطمح وبقوة إلى إعادة اقتصاد العراق لقوته، بعد أن وصل به الحال إلى مستويات متدنية جدا نتيجة الفساد المستشري. وقال الكاظمي، خلال اجتماع اللجنة العليا للإصلاح، إن “اجتماعنا هو للإعلان عن بدء تطبيق الآليات الإدارية والتنفيذية لخطة الإصلاح الاقتصادي ضمن الورقة البيضاء”، حسب بيان للحكومة العراقية.
وأضاف :”منذ أن أطلقنا الورقة البيضاء الإصلاحية لمعالجة الفساد المتفشي بالبلد ونحن نعمل على خلق جو مناسب لتطبيقها، ومن شأن هذه الخطة إعادة بناء الاقتصاد العراقي بشكل سليم، يحقق التنمية المستدامة للبلاد”.
وأوضح أن خطة الإصلاح ستقدم حلا لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، التي تتمثل بالاعتماد الكامل على النفط، وعدم تنويع مصادر الدخل. إلى ذلك أفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول باعتقال خمسة من مسلحي تنظيم داعش، بينهم أربعة قيادات، في محافظة السليمانية بإقليم كردستان (350 كلم شمال بغداد). وقال، في تصريح صحفي، إن قوات بجهاز مكافحة الإرهاب بالتعاون مع قوات الأسايش الكردية تمكنت من اعتقال خمسة من عناصر داعش، بينهم أربعة من قيادات كتيبة القعقاع في التنظيم، بمدينة السليمانية.
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