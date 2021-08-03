معلمو اليونان الرافضون للقاح سيواجهون خفضا فـي رواتبهم

أثينا ـ وكالات: ذكرت صحيفة يونانية أنه من المقرر أن يواجه المعلمون الذين يرفضون الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو الخضوع بصورة منتظمة لاختبارات للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس قبل عودة الدراسة، خفضا في رواتبهم وإجراءات تأديبية أخرى.

وأفادت صحيفة “إيكاتيميريني” اليونانية بأن الاجراءات المقرر تنفيذها تأتي بموجب قرار وزاري مشترك قيد الإعداد حاليا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر القول إن اللوائح الجديدة التي تقوم وزارة التعليم اليونانية بوضعها حاليا لضمان عام دراسي آمن يبدأ في سبتمبر المقبل في المدارس والجامعات، ستشمل جميع الإداريين والمعلمين، الذين يعملون بصورة دائمة أو المؤقتين.

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