لبنان: توقيف متورط فـي إطلاق النار بالجنوب وميقاتي ينتقد بطء إعلان الحكومة

بيروت ـ وكالات: أوقفت مخابرات الجيش اللبناني أحد المتورطين في إطلاق النار الذي وقع الأحد في منطقة خلدة جنوب بيروت أثناء تشييع جنازة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وأفاد بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني بأن دورية من مديرية المخابرات داهمت منازل عدد من المطلوبين في منطقة خلدة، وأوقفت أحد المتورطين في إطلاق النار الذي وقع أمس باتجاه موكب التشييع. وبوشر التحقيق مع الموقوف، بحسب البيان، بإشراف القضاء المختص. وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين. وكان قُتل عدد من الأشخاص وجرح آخرون في منطقة خلدة جنوب بيروت الأحد أثناء تشييع علي شبلي، الذي قُتل السبت على خلفية قضية ثأر، حيث أقدم مسلحون على إطلاق النار باتجاه موكب التشييع، ما أدى إلى وقوع اشتباكات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المواطنين اللبنانيين.
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