اسبانيا تقصي المضيف وتتاهل الى نهائي الاولمبياد

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وسجل ماركو أسينسيو هدف المباراة الوحيد للمنتخب الإسباني في الدقيقة 115.

وسيواجه المنتخب الإسباني نظيره البرازيلي في المباراة النهائية التي تقام يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب المنتخب الياباني مع نظيره المكسيكي على الميدالية البرونزية.

