انت الان تتابع خبر اسبانيا تقصي المضيف وتتاهل الى نهائي الاولمبياد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تأهل المنتخب الإسباني، اليوم الثلاثاء، إلى نهائي منافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك عقب فوزه على نظيره الياباني 1-0 في الدور قبل النهائي.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل اللجوء إلى شوطين إضافيين.
وسيواجه المنتخب الإسباني نظيره البرازيلي في المباراة النهائية التي تقام يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب المنتخب الياباني مع نظيره المكسيكي على الميدالية البرونزية.
وسجل ماركو أسينسيو هدف المباراة الوحيد للمنتخب الإسباني في الدقيقة 115.
وسيواجه المنتخب الإسباني نظيره البرازيلي في المباراة النهائية التي تقام يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب المنتخب الياباني مع نظيره المكسيكي على الميدالية البرونزية.