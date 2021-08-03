الولايات المتحدة.. اطلاق نار يتسبب باغلاق البنتاغون

وذكرت قوة الشرطة بالقرب من المبنى، أن "هناك إطلاق نار في الخارج عند مدخل المترو والحافلات".

وطلبت من جميع الأفراد بالبقاء بالداخل، فيما تجري قوات الأمن تمشيطا في الخارج للوقوف على الحادث.

