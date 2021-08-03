اخبار العالم

الولايات المتحدة.. اطلاق نار يتسبب باغلاق البنتاغون

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الولايات المتحدة.. اطلاق نار يتسبب باغلاق البنتاغون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق مبنى وزارة الدفاع "البنتاغون"، عقب إطلاق عدة أعيرة نارية بالقرب من محطة مترو خارج المبنى.
وذكرت قوة الشرطة بالقرب من المبنى، أن "هناك إطلاق نار في الخارج عند مدخل المترو والحافلات".

وطلبت من جميع الأفراد بالبقاء بالداخل، فيما تجري قوات الأمن تمشيطا في الخارج للوقوف على الحادث.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا