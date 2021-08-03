انت الان تتابع خبر الولايات المتحدة.. اطلاق نار يتسبب باغلاق البنتاغون والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق مبنى وزارة الدفاع "البنتاغون"، عقب إطلاق عدة أعيرة نارية بالقرب من محطة مترو خارج المبنى.
وذكرت قوة الشرطة بالقرب من المبنى، أن "هناك إطلاق نار في الخارج عند مدخل المترو والحافلات".
وطلبت من جميع الأفراد بالبقاء بالداخل، فيما تجري قوات الأمن تمشيطا في الخارج للوقوف على الحادث.
وطلبت من جميع الأفراد بالبقاء بالداخل، فيما تجري قوات الأمن تمشيطا في الخارج للوقوف على الحادث.