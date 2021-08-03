انت الان تتابع خبر ضحايا كورونا عالمياً.. إجمالي الإصابات على عتبة 200 مليون والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 198.9مليون حتى اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 4.16 مليار جرعة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، في أحدث بياناتها أن إجمالي الإصابات وصل إلى 198 مليونا و933 ألف حالة، بالمقابل ارتفع إجمالي الوفيات لأربعة ملايين و 236 ألف حالة.
وفيما يتعلق بجهود العالم لمجابهة الوباء باللقاح، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء أربعة مليارات و 160 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة.
وفيما يتعلق بجهود العالم لمجابهة الوباء باللقاح، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء أربعة مليارات و 160 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة.
وعلى صعيد إعطاء اللقاحات، تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.