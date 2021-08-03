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مجلس الوزراء يصوت على قرار يتعلق بضحايا حريق مستشفى الناصرية

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بغداد - ياسين صفوان - صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على قرار يتعلق بضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، في مؤتمر صحفي، إن "مجلس الوزراء صوت على قيام وزارة النفط بتشغيل شخص من كل عائلة من ضحايا مستشفى الإمام الحسين".

وأضاف، أن "مجلس الوزراء قرر منح من 10 إلى 25 مليون دينار لعوائل شهداء مستشفى الإمام الحسين".


وفي 12 تموز الماضي، وقع حريق ضخم في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، ما أدى إلى وقوع العشرات بين شهيد ومصاب.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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