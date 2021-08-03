إصابة عدة أشخاص في حادث إطلاق نار جنوبي السويد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب عدة أشخاص في حادث إطلاق نار بمدينة كريستيانستاد جنوبي السويد.

ومارس/آذار الماضي، أصيب 8 أشخاص، في حادث طعن يشتبه في كونه "إرهابيا" بمدينة فيتلاندا جنوبي البلاد

وهاجم شاب عشريني 8 أشخاص بسكين في فيتلاندا، مساء الأربعاء، وأصابهم جميعا بجروح مختلفة.

ولم تذكر الشرطة نوع السلاح الذي تم استخدامه في الهجوم، ولكنها قالت إن الضحايا تعرضوا للهجوم في خمسة مواقع.

ولم تفصح الشرطة عن تفاصيل بشأن هوية المشتبه به أو الدافع المحتمل وراء ارتكابه الهجوم، ولكنها قالت إنه يعتقد أنه نفذه بمفرده.

وفي فبراير/شباط الماضي، أصيب 5 أشخاص، في حادث إطلاق نار جنوبي السويد، حسبما أفاد بيان للشرطة.



وأوضحت الشرطة السويدية أن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى بعد الحادث الذي وقع في هيلسينجبورج جنوبي السويد، وما زال اثنان آخران على الأقل مصابين في موقع الحادث.