"فورين بوليسي" تحذر: خدعة بايدن والكاظمي لن تفلح في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية من أن خدعة الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لن تفلح.

ففي البيت الأبيض الأسبوع الماضي، قال بايدن لرئيس الوزراء العراقي إن القوات القتالية الأمريكية سيتم سحبها من البلاد بحلول نهاية العام. وفي نفس الوقت، ستبقى القوات الأمريكية التي تؤدي أدوارا غير قتالية، من تدريب، ومشورة، وتقديم المعلومات الاستخباراتية لقوات الأمن العراقية.

وأشارت المجلة خلال تحليل أعده جون هانا، الباحث البارز بالمعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي، إلى حقيقة أن الغالبية العظمى من الـ2500 جندي أمريكي في العراق كانوا يقومون بأدوار غير قتالية منذ أكثر من عام.

وكان إعلان الإثنين الماضي بشأن ما يسمى الانسحاب يتعلق بالدلالات أكثر من السياسة، فقد كان تدريبا بالمسرح السياسي يستهدف مساعدة الكاظمي في استرضاء بعض العناصر المعارضة للوجود الأمريكي، لا سيما المليشيات القوية المدعومة إيرانيا وأنصارهم بين العراقيين، والذين سيصوتون في الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول.

وبحسب المجلة، لا شك أن إعلان بايدن كان بادرة حسن نية، لكن من شبه المؤكد أنها لم تكن ذكية للغاية، ففي بيانين صدرا قبل وبعد فترة قصيرة على اجتماع بايدن والكاظمي، أعلنت ما تسمى "لجنة تنسيق المقاومة"، التي تضم حلفاء مليشيات إيران في العراق، أنها لن تقبل بإعادة تسمية للدور الأمريكي هناك.

ووصفت الإعلان بـ"الاحتيال" و"التلاعب" الذي يستهدف إطالة أمد الهيمنة الأمريكية، وقد أوضحت أنها لن تقبل ببقاء جندي أمريكي واحد على أرض عراقية تحت أي ذريعة، ولا يهم بأي صفة يوصفون، قوات قتالية أو غير قتالية، بل يجب عليهم جميعا الرحيل.

ويجب أن يتعامل بايدن معهم بجدية، بحسب المجلة؛ فمنذ وصوله إلى الرئاسة منذ 6 أشهر، كان هناك تصعيد كبير في الهجمات ضد القوات الأمريكية بالعراق.



واستهدفت المليشيات العراقية القوات الأمريكية في العراق، وعبرت الحدود في سوريا أكثر من 30 مرة منذ تولي بايدن للمنصب، بما في ذلك عدة هجمات وقعت في يوليو/تموز.

وأشارت المجلة إلى زيادة وتيرة الهجمات، وأصبحت أكثر تطورا، لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق، هو استخدام المليشيات الآن لطائرات مسيرة متطورة دقيقة قادرة على تجنب الدفاعات الأمريكية قدمتها لهم إيران.

واستهدف أول هجوم من نوعه في أبريل/نيسان ما كان يفترض أن يكون حظيرة سرية لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" في كردستان العراق، ما يؤكد التغيير التدريجي في مستوى التهديد الذي تواجهه القوات الأمريكية الآن.

ورأت المجلة أنه إذا اعتقد بايدن أن خدعته الدبلوماسية مع الكاظمي لديها فرصة، فمن شبه المؤكد أنه سيصحو على حقيقة غير سارة، محذرة من أن هناك فرصة لأن يكون النصف الثاني من عام 2021 أكثر خطورة على القوات الأمريكية في العراق عن النصف الأول.