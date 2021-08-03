16 قتيلا في هجوم جديد شرقي الكونغو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 16 مدنيا في مقاطعة إيتوري المضطربة في شرق الكونغو في هجوم جديد منسوب إلى تحالف القوى الديمقراطية-الجيش الوطني لتحرير أوغندا.

وأعلنت مصادر عسكرية ومحلية، الثلاثاء، هذه الحصيلة، أي بعد يوم واحد من وقوع الهجوم.



وبحسب المجتمع المدني المحلي، فإن الضحايا، ومن بينهم امرأتان على الأقل، احتجزوا كرهائن قبل أسابيع على أيدي متمردي التحالف.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أعلنت قوات الكونغو الديمقراطية، تحرير أكثر من 150 رهينة لدى جماعات إرهابية في شمال البلاد خلال 3 أيام.

وتشهد منطقة المرتفعات نزاعا بين جماعات مسلحة مشكلة على أسس إثنية، ولا سيما التوتسي الكونغوليين من أصول رواندية وبانيامولينج وإثنيات أخرى.

ويتكون ائتلاف "تويغوانيهو" الدفاع عن النفس و"نغومينو" "سنبقى هنا" من إثنية بانيامولينج، وانضم إلى هذه المجموعات المسلحة الكولونيل ميشال روكوندو ماكنيكا الذي انشق عن الجيش مطلع 2020 مع مجموعة من العسكريين.