علاء عابد: نحيى صراحة الرئيس السيسى وقدرته على الدخول فى القضايا الشائكة

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القاهرة - سامية سيد - >>علاء عابد: السيسي أول رئيس مصري اهتم بصحة الأطفال وعلي الأسر القيام بدورها في حماية أبنائهم

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، خير دليل على اهتمام الرئيس بجميع أنواع المشروعات القومية التي تحقق جميع محاور التنمية، وتزيد من حجم الاستثمارات.

ووجه عابد، تحية شكر وتقدير للرئيس السيسي علي صراحته مع الشعب المصرى وقدرته علي الخوض في القضايا الشائكة.

وأضاف عابد، أن الرئيس تحمل شخصيا مسئولية كل القرارات الصعبة التي شهدتها مصر في السنوات الثمانية الماضية، بداية من إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مرورا بتعويم الجنيه، وأيضا قراره الشجاع اليوم بتحريك سعر رغيف الخبز المدعم والثابت منذ 10 سنوات تقريبا .

وأشار إلى أن افتتاح الرئيس المدينة الصناعية الغذائية (سايلو فودز)، وهي نموذج واضح لقدرة مصر علي تحقيق التنمية السريعة، فهو صرح تنموي كبير يعزز قدرة الدولة الإنتاجية وتساهم في نمو الاستثمار الغذائي مع توجيهات الرئيس بإعادة تأهيل شركتي ادفينا وقها، لتعود إلي مصر الريادة في الصناعات الغذائية.

وأضاف عابد، أن الرئيس السيسي مهموم بقضية تغذية الأطفال وصحتهم، وأن التوجيهات الخاصة بزيادة ميزانية التغذية المدرسية إلي أكثر من 7 مليارات جنيه ونوعية الوجبات التي تقدم للتلاميذ في المدارس تكشف هذا الاهتمام، ويجب أن نذكر أن الرئيس السيسي هو الرئيس الأول الذي يهتم بصحة الأطفال ودعوته للأسر أن تقوم بدورها في رعاية صحة أبنائهم وحمايتهم من السمنة، وهي ظاهرة بين التلاميذ التي يعاني منها نحو 4 ملايين تلميذ، وكذلك الأنيميا التي يعاني منها نحو 8 مليون تلميذ، وأيضا التقزم الذي يعاني منه نحو 1.3 مليون طفل.

وأوضح النائب علاء عابد، أن الرئيس يملك رؤية ثاقبة لمعالجة مجموعة من القضايا الشائكة التي تعاني منها مجتمعاتنا؛ وفي القلب منها، الصحة الإنجابية والنمو السكاني.

وقال رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الرئيس يعمل علي خلق مدن حضارية مستدامة، جاهزة ومخططة بجميع الخدمات والمرافق لتستوعب الزيادة السكانية، وتتماشى مع مبادىء الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة والتنمية والمساواة وحق الجميع في العيش بكرامة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح اليوم المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز " بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، والتي تعد قلعة صناعية غذائية تضيف لقدرات مصر التصديرية والتي تدر عملة صعبة، وتؤدى إلى استقرار وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية .

وتقع المدينة على مسطح 135 فدانا، وتضم مصنعا لإنتاج البسكويت 5 خطوط، طاقة انتاجية 68 ألف طنا للبسكوت في اليوم، ومصنع للمكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويا، ومصنع للمخبوزات بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات.