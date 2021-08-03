شكرا لقرائتكم خبر عن 245 مليار لصالح الاستثمارات بقطاع "النقل".. اعرف تفاصيل خطة العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الدولة اهتماما كبيرا يتطوير منظومة النقل والمواصلات والعمل على تحسين شبكات الطرق، وعكست الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى 2021/2022، تلك التوجهات لتسهم فى استكمال الطفرة التى بدأتها الدولة فى ذلك الصدد وأسهمت الاستثمارات الـمُوجّهة للطرق والكبارى فِى اِرْتِقَاء مِصْر بِالتَّصْنِيف العالـمى لِجَوْدَة الطُرُق 85 مركزًا لتقفزَ مِن الـمركز 113 إلى الـمركز 28.

وتمثلت الاستثمارات الكليّة فى مجال النقل، حسب خطة العام الجديد وفق المقدمه لمجلس النواب، لتقدر بِنَحْو 245 مليار جِنِّيَّه فِى عَامٍ الخِطّة، وهو ما يعد طفرة استثماريّة تعكس الخِطّة الطموحة الَّتِى تتبنّاها الدَولَة لِتَدْعِيم البنيّة الأساسيّة وتطوير أَدَاء أنشطة النَّقْلِ، مع إسناد الأولويّة عِنْد تَوْجِيه استثمارات الْقِطَاع للمشروعات الَّتِى قَارَبَتْ على الِانْتِهَاءِ والـمشروعات القوميّة ذَات التَّأْثِير الاقتصادى عَلَى مُناخ الْأعمال، والـمشروعات ذَات البُعد الاجتماعى الـمُؤثّرة بِشَكْلٍ مُباشِر على حَيَاةٍ الـمُواطنين.

وَفِى مَجَال الطُرُق والكبارى وَالنَّقْل البرّى، فقد أسهمت الاستثمارات الـمُوجّهة لِهَذِه الأنشطة ساهمت فِى اِرْتِقَاء مِصْر بِالتَّصْنِيف العالـمى لِجَوْدَة الطُرُق 85 مركزًا لتقفزَ مِن الـمركز 113 إلى الـمركز 28، وتخصيص نَحْو 23 مليار جُنَيْه لـمشروعات وزارة النقل بنسبة نمو 30%، للانتهاء من مشروعات الطرق الاستراتيجية، منها تطوير الطريق الدائرى بطول 106كم، وقالت تتضمن الخطة مبادرة "توفير الاعتمادات الـمالية للانتهاء من تنفيذ الطرق القومية" باعتمادات تبلغ 1.1 مليار جنيه للانتهاء من ثلاث طرق يبلغ أطوالها 350كم وهى "طَرِيق جَنُوب الْفَيُّوم / الواحات، طَرِيق أسيوط/ سُوهاج / الْبَحْر الْأَحْمَر، طريق السويس/ جنيفة/ الإسماعيلية". فضلًا عن مبادرة "التوسع فى إنشاء الـمحاور العرضية على النيل" باعتمادات 3.1 مليار جنيه موجهة لاستكمال وإنشاء 10 محاور عرضية، وتوجيه 1.5 مليار جنيه لمبادرة "إنشاء كبارى خرسانية بديلة للمعديات على الـمجارى الـمائية" لإنشاء 15 كوبرى على الرياح البحيري.

وتتضمن الخطة تتضمن اعتمادات بحوالى 2.9 مليار جنيه للانتهاء من 3 مشروعات طرق استراتيجية يقوم بتنفيذها الجهاز الـمركزى للتعمير بأطوال 324كم، وهى مشروع محور الـملك سلمان، ومحور الأوتوستراد (الفردوس)، وازدواج طريق مطروح / سيوة، مشيرة إلى أنه فِى مَجَال النَّقْل النهرى، تتضمّن الْخِطَّة مشروعات تَطوير الوَحَدات النهريّة عَلى طُولِ الـمجرى الـملاحى (القاهرة / أسوان) وَرَفَع كَفَاءَة مِينَاء حَلْفا النهرى بالسودان.

ويأتى مَن الاستثمارات الـمُستهدفة للْهَيْئَات الاقتصاديّة وَالْبَالِغَة نَحْو 146 مليار جنيه فِى خِطّة عَام 21/2022، يخُص الْهَيْئَة القوميّة لِلْأَنْفَاق وَحْدَهَا نَحْو 113 مليار جُنَيْه مُوجّهة لِتَنْفِيذ مشروعى القِطَار الكهربى السَّرِيع أَحَدُهُمَا يربُط الْعَيْن السُخنة بالعاصمة الإداريّة الْجَدِيدَة وَمَدِينَة الْعَلَميْن الْجَدِيدَة، وَالثَّانِى يُرْبَط الْعَاشِرِ مِنْ رَمَضَانَ بالعاصمة الإداريّة، بِجَانِب خطّى الـمُونوريل بالعاصمة الإداريّة الْجَدِيدَة وَمَدِينَة 6 أُكْتُوبَر، وَاسْتِكْمَال تَنْفِيذ الْخَطّ الثَّالِث لـمترو الْأنْفَاق، والـمرحلة الْأُولَى مِنْ الْخَطِّ الرَّابِع، وتطوير قِطَار أَبُو قِير / الإسكندريّة.

أما فِى مَجَال السِكَك الحديد، فيخُص الْهَيْئَة القوميّة لسِكَك حَدِيد مِصْر نَحْو 27 مليار جُنَيْه، مِنْهَا أعمال مُستهدف نَهوُها عَام 21/2022، مِثْل تَطوير الْأعمال الإنشائيّة لِعَدَد 1100 مزلقان، وَإِنْشَاء أَسْوار بَيْن الـمحطّات، وَأعمال أُخْرَى مُستهدف اسْتِكْمَالُهَا، مِثْل كُوبْرِى الْقَنَاطِر الخيريّة الْجَدِيد بِطُول 490 مترًا، وتطوير نُظُم الإشارات، وَفِى مَجَال الـموانئ الْجَافَّة، مِن الـمُستهدف اسْتِكْمَال الْأعمال الإنشائيّة لـميناء جَافّ بِالْعَاشِر مِنْ رَمَضَانَ، عَلَى غِرار نَظِيرِهِ فِى السَّادِسِ مِنْ أُكْتُوبَر، فضلًا عَن إعْدَاد مُخطّط شَامِل لِإِنْشَاء 13 ميناءً جافًا ومركزًا لوجيستيًّا على مُستوى الجُمْهُورِيَّة.