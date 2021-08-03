شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب": تحقيق الأمن الغذائى الصحى هدف استراتيجى بالجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات، وعددا من المشروعات بمدن الدلتا، مشيرا إلى أنها خطوة جديدة فى طريق تحقيق الأمن الغذائى المصرى الذى تستهدفه البلاد.

وقال الحصرى، فى تصريحات له اليوم، إن فكرة تلك المدينة الصناعية الغذائية بالسادات ليست مجرد استثمارات وزيادة في الإنتاج وتوفير فرص عمل فقط، وإنما تعد صرح عملاق لإنتاج غذاء مصرى صحي يحافظ على صحة المصريين، لاسيما وأن تلك المدينة منشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أنه يحسب للقيادة السياسية خطواتها المتتالية في تأمين الغذاء المصرى، مشيرًا إلي أن عدد كبير من المشروعات القومية حاليًا تستهدف تحقيق الأمن الغذائي المصرى والحفاظ علي صحة المصريين، مثل مشروعات استصلاح الأراضى وآخرها مشروع الدلتا الجديدة والمشروع القومي لتبطين الترع، بالإضافة إلى جهود الدولة في تطوير وتنمية البحيرات السمكية، وهو الأمر الذى يؤدى في النهاية إلي تحقيق الأمن الغذائي الذي بدوره يعد حفاظا علي الأمن القومي المصرى.

وأشار الحصرى إلى أن هذه الخطوات التي يقوم بها الرئيس السيسي تؤكد أننا بالفعل في الجمهورية الجديدة التي تهتم بالإنسان المصرى وتستهدف التنمية في مختلف المجالات، متابعا: "تحقيق الأمن الغذائي الصحي هو هدف استراتيجي في الجمهورية الجديدة".

وأكد رئيس لجنة الزراعة، أهمية ما تطرق إليه الرئيس السيسى بشأن خطورة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية تتعارض مع أى خطوات للتنمية، حيث إنه لن يشعر المواطن بنتائج وآثار التنمية في ظل الزيادة السكانية المستمرة.

وأشار إلى أهمية زيادة حملات التوعية بخطورة وكذلك التوعية بشأن السلوكيات الغذائية السليمة، لاسيما لدى الأطفال والطلاب.

وطالب بتكاتف دور الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني في تنظيم حملات توعية فعالة لمواجهة مثل هذه الظواهر.