شكرا لقرائتكم خبر عن "ماعت": انضمام إسرائيل للاتحاد الأفريقي يهدف لعرقلة دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أنها تتابع التحركات الأخيرة التي قامت بها إسرائيل من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي، بعد تقديم السفير الاسرائيلي لدى أثيوبيا اعتماده كمراقب في الاتحاد الأفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد "موسى فقي محمد"، في 22 يوليو الماضي، للحصول على صفة مراقب داخل الإتحاد الأفريقي.

وأضافت مؤسسة ماعت، أنه رغم أن الاتحاد الأفريقي يقبل بالدول غير الأفريقية ويسمح لها بالتمتع بصفة عضو مراقب مثل حالتي فلسطين وتركيا، ومن ثم السماح لتلك الدول بالمشاركة وحضور الجلسات والاجتماعات دون حق التصويت، إلا أنها تعتبر قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بقبول إسرائيل قد اتخذ بشكل أحادي دون التشاور مع الدول الأعضاء، وهو ما قد يسبب مشاكل إجرائية وقانونية للصلاحيات المنسوبة إليه.

وتابعت :" في الوقت الذي تعلن فيه إسرائيل عن السبب الظاهري لرغبتها الانضمام للاتحاد الأفريقي من أجل "تعزيز التعاون في جهود مكافحة جائحة كورونا ومنع انتشار الإرهاب في القارة الإفريقية"، تعرقل إسرائيل حصول الفلسطينيين على لقاح كورونا تارة، وتقوم بقصف المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي تارة أخرى، وتقوم بسياسات تمييزية واستيطانية تتعارض وتتنافى بشكل واضح مع مبادئ وأهداف القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".

واعتبرت مؤسسة ماعت تلك الخطوة الإسرائيلية واحدة من محاولات عرقلة القرارات والبيانات الصادرة عن الاتحاد الداعمة للقضية الفلسطينية على الدوام، الأمر الذي بدوره قد يضعف من الدعم الأفريقي للقضية الفلسطينية سواء داخل أجهزة الإتحاد أو في الكتل التصويتية في المحافل الدولية.

ومن جانبه، أكد أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن انضمام إسرائيل للاتحاد الأفريقي يتنافى مع أهداف الإتحاد الإفريقي، معربا عن استيائه من هذا القرار الذي يعد صادماً للغاية، خاصة عقب الانتهاكات الجمة التي قامت به سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال هذا العام تحديدا، من قتل وتشريد وتهجير قسري للمواطنين الفلسطينيين.

وطالب "عقيل" أجهزة الاتحاد الأفريقي بضرورة إعادة النظر في هذا القرار ومدى شرعيته القانونية، خاصة وأنها جاءت دون موافقة كافة الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي، وأوصى حكومات دول الاتحاد الأفريقي بالوقف جنباً مع الشعب الفلسطيني وعدم الانسياق نحو التغلغل الإسرائيلي داخل القارة الأفريقية.