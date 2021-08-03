وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، حيث تمت المصادقة على نشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) وقائمة المركز المالي عن الفترة من 1 يناير2020 حتى 31 ديسمبر 2020، حيث حققت الشركة صافي ربح مقدارها 18.9 مليون جنيه مقابل 12.6مليون جنيه عن العام المالي المنتهي في 2019

و استعراض الوزير، كافة الإجراءات التي تتخذها الشركة في المحطات والقطارت والورش من أعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك استعراض جهود الشركة في تشغيل وحدة إنتاج المنظفات وتصنيع الأثاث والملابس الخاصة بالعمال وتصنيع الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك جهود الشركة في الاعتماد على كوادرها الفنية لإصلاح المعدات والسيارات والمغاسل والتوسع في إنشاء المخازن بالشركة.

و أكد الوزير خلال الإجتماع على أهمية ما تقوم به الشركة لخدمة المواطنين سواء من حيث أعمال النظافة في المحطات والقطارات أو الورش أو من حيث تامين مواقع العمل المختلفة من خلال الأمن الإداري واصفا العاملين بالشركة بالجنود المجهولين في السكة الحديد.

و أضاف وزير النقل، أنه يجب العمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة فائقة في كافة القطارات والمحطات ينعكس إيجابيا على الخدمة المقدمة و يواكب التطور الكبير في كافة عناصر منظومة السكة الحديد، مشيرًا إلى ضرورة أحكام أعمال النظافة خلال رحلات القطارات المختلفة سواء بزيادة عدد سلات المهملات، وتكثيف مرور عمال النظافة خلال الرحلة وإجراء حملات توعية خاصة ببعض السلوكيات السلبية أمن الركاب في التعامل مع مرفق السكة الحديد مثل القاء القمامة بالقطارات والمحطات والمناشدة المستمرة للركاب بالبعد عن هذه السلوكيات السلبية.

كما استعرض الوزير المقترحات الخاصة بإدخال القطاع الخاص إلى هذا المجال سواء بالشراكة مع الشركة الحالية أو من خلال إسناد إدارة وتشغيل الشركة لشركة قطاع خاص بالإضافة إلى مناقشة خطة التوسع المقدمة للشركة والدخول في مناقصات تنافسيه مع الشركات المماثلة في جهات وهيئات خارج وزارة النقل

و شدد الوزير على ضرورة أن يكون التعامل لكل طوائف التشغيل المتعاملة مع الركاب وفقا للقانون والاحترام التام للراكب، حيث أن الهدف الأساسى هو خدمة الركاب وتقديم خدمة مميزه لهم وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والانضباط التام في آداء المهام الموكلة لكل فرد وتكثيف اجراءات التعقيم والتطهير ضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا.