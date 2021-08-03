باكستان تحقق هدفها بتطعيم مليون شخص يوميا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 7 ثواني

حققت باكستان هدفها اليوم الثلاثاء بتطعيم مليون شخص يوميا بلقاح كورونا، لتصل إلى المعدل المتوقع في حملتها للتطعيم، بعد أسابيع من موعد نهائي لبعض فئات العاملين لتلقي اللقاح.

وأعلنت باكستان في الأسبوع الماضي أنه اعتبارا من هذا الشهر سيتعين على العاملين في المدارس ومراكز التسوق وخدمات الضيافة وقطاعي النقل والسفر الجوي الحصول على شهادة تثبت تلقيهم اللقاح وإلا سيتم منعهم من دخول مقرات العمل.

شهدت باكستان زيادة في الإصابات بفيروس كورونا بسبب انتشار السلالة دلتا، مما فرض المزيد من الضغط على بنيتها الصحية الضعيفة بالفعل. ومن بين تعداد السكان البالغ 220 مليون نسمة تلقى أكثر من 31 مليونا جرعة أولى من اللقاح، بينما تلقى 6,7 مليون فحسب التطعيم كاملا بجرعتيه وفقا لما أعلنه المركز الوطني للقيادة والعمليات الذي يديره الجيش والمسؤول عن مراقبة الجائحة.

ذكر المركز أن باكستان سجلت 3582 إصابة و67 وفاة جديدة بالمرض في الـ 24 ساعة الماضية.

بلغت حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة 23529، فضلا عن تسجيل ما يتجاوز المليون إصابة.