16 قتيلا في هجوم جديد شرقي الكونغو

محمد الفلاح - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

قتل 16 مدنيا في مقاطعة إيتوري المضطربة في شرق الكونغو في هجوم جديد منسوب إلى تحالف القوى الديمقراطية-الجيش الوطني لتحرير أوغندا.



وأعلنت مصادر عسكرية ومحلية الثلاثاء هذه الحصيلة أي بعد يوم واحد من وقوع الهجوم.

وبحسب المجتمع المدني المحلي، فإن الضحايا، ومن بينهم امرأتان على الأقل، احتجزوا كرهائن قبل أسابيع على أيدي متمردي التحالف.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أعلنت قوات الكونغو الديمقراطية، تحرير أكثر من 150 رهينة لدى جماعات إرهابية في شمال البلاد خلال 3 أيام.

وتشهد منطقة المرتفعات نزاعا بين جماعات مسلحة مشكلة على أسس اتنية، ولا سيما التوتسي الكونغوليين من أصول رواندية وبانيامولينج واتنيات أخرى.

ويتكون ائتلاف "تويغوانيهو" الدفاع عن النفس و"نغومينو" "سنبقى هنا" من اتنية بانيامولينج، وانضم إلى هذه المجموعات المسلحة الكولونيل ميشال روكوندو ماكنيكا الذي انشق عن الجيش مطلع 2020 مع مجموعة من العسكريين.