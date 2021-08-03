محمد بن زايد وحمد بن عيسى يبحثان العلاقات الأخوية والتعاون المشترك

محمد الفلاح - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وحمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة .. العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وما وصل إليه التعاون والعمل المشترك من مستوى متميز وسبل تنميته في جميع المجالات بما يحقق تطلعاتهما نحو التقدم و التنمية و مصالحهما المتبادلة .. إضافة إلى عدد من القضايا و الموضوعات محل الاهتمام المشترك.



جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك حمد بن عيسى اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان و الوفد المرافق ــ الذي يضم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ــ في قصر الصخير..

و ذلك بحضور صاحب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.