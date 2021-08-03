اختيار خصائص الجنين وإطالة العمر وتأخير الشيخوخة...هذا ما ينتظرنا في المستقبل

لن يكون المستقبل كما هو عليه حاضرنا اليوم، فما نراه اليوم خيالاً علمياً سيصبح حقيقة بل أسلوب حياة، نظراً للتطوّر العلمي، الذي يبشّر بتغيّرات على طريقة حياة الإنسان تطال أبسط تفاصيله.

ففي تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" للأنباء يقول الخبير الاقتصادي الأميركي، تايلر كوين، أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة جورج ميسون، إن فكرة أن المستقبل سيكون أغرب مما نعتقد، وأن التغيير سيكون قريباً.

وأوضح كوين أنّ أحد العوامل المربكة سيكون الأشكال المختلفة للهندسة الوراثية، مشيراً إلى أنه مع تقدم علم الجينوم، سنكون قادرين على تغيير المسار المستقبلي للبشرية. أما أبسط طريقة لذلك، فهي اختيار نوع الجنين، إذ سيتمكّن الوالدان من من اختيار إنجاب ذكر أم أنثى، أو إنجاب طفل له بعض الخصائص الوراثية دون غيرها. وسوف تصبح قدرتنا على القيام بذلك محددة بصورة متزايدة.

كما أنه من المحتمل أن تكون الصور الأكثر مباشرة للتغييرات الوراثية، ممكنة. ويقول كوين إنه ربما لن يرغب معظم الآباء في القيام بذلك، بغض النظر عن حماية أطفالهم من الإصابة بعيوب خلقية محتملة. ولكن من الواضح أن بعض الآباء سيقومون بذلك، وبالتالي سيتم تقسيم البشرية إلى مجموعات ذات تواريخ وراثية مختلفة. ويشار إلى أن ذلك لم يحدث من قبل في تاريخ البشرية الحديث.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن هناك احتمالاً حقيقياً آخر وهو أن الأبحاث المتعلقة بطول العمر، ستكون مثمرة. ويبدو حالياً أنه من الممكن بصورة متزايدة، تعديل الساعات البيولوجية المختلفة لإطالة العمر والابطاء من معدل الشيخوخة. أما مسألة ارتفاع متوسط العمر المتوقع، فهي ليست بالأمر الجديد، إلا أن ذلك سوف يمثل أيضا تغييرا أساسيا. فمن الممكن أن يكون هناك الكثير من الأشخاص الذين سيعيشون أكثر من 100 عام، دون أن يعانوا من مشاكل صحية كبيرة.

وعلى افتراض أن هذه التطورات لا تصل إلى جميع التاس على الفور، فإن العالم سينقسم. وسيقوم البعض بمتابعة هدف سرعة الهروب، في محاولة للعيش لفترة طويلة بما يكفي لاكتشاف العلاجات الجديدة لموتهم الوشيك، بحسب كوين.

وعلى طول الطريق، من الممكن أن تمنحنا الهندسة العصبية القدرة على تحريك وتغيير الأشياء المادية باستخدام عقولنا فقط. وهو ما يعد ممكنا بالفعل مع القرود، على الرغم من أن ذلك سيكون بصورة محدودة.

ومن المحتمل أن يكون لدينا دليل قاطع على وجود حياة ذكية على كواكب أخرى، حيث أن قدرتنا على البحث عن إشارات كيميائية وكهرومغناطيسية خارج كوكب الأرض تتزايد على نحو مطرد.

ويقول كوين في التقرير إنّ بعض العلماء في الادارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، يتوقّعون العثور على إشارات على وجود كائنات فضائية بحلول عام 2025".

ويقول كوين إنه في مرحلة ما سيكون لدينا القدرة على إنشاء مسابر فضائية ذاتية الاستبدال، سوف نقوم بإرسالها إلى الفضاء ونحاول زرع الحياة في أنحاء المجرة. وبدلاً من ذلك، قد نخلق أشكالا إضافية للحياة هنا على كوكب الأرض من خلال الذكاء الاصطناعي العام.

ويشار إلى أنه من الصعب التنبؤ بالعواقب الثانوية لمثل هذه التطورات، ولكن من المرجح أنها ستغير الكثير من جوانب الحياة البشرية المختلفة، وفي المقام الاول، من وظائف البشر.

ومن الممكن أن يحدث أيضا خلق أشكال جديدة وأصلية للحياة البيولوجية، مما قد يؤدي إلى اضطراب الكثير من أنظمتنا البيئية بصورة جذرية.

وعلى نحو أكثر تخمينا، هناك احتمال ضئيل أن تقوم المخلوقات الفضائية بزيارة الأرض وأن تكشف عن نفسها.

ويقول كوين: فلنتخيل فقط لو اجتمعت كل تلك التطورات أو معظمها على مدار عدة عقود... إن توقع ذلك لم يعد من الخيال العلمي المثير للسخرية.