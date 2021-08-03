روسيا ترفع رصيدها من الذهب وتستعيد المركز الخامس في الاولمبياد

ونال ألكسانيان الفضية، بينما حصل البولندي تاديوش ميخاليك والإيراني محمد هادي ساروي على البرونزية.

وبفضل هذه الذهبية، استعادت روسيا المركز الخامس في سبورة الميداليات في أولمبياد طوكيو، بعدما رفعت رصيدها إلى 13 ميدالية ذهبية.



وهذه الميدالية هي الثالثة لروسيا في منافسات المصارعة بأولمبياد طوكيو، بعد برونزية سيرغي إملين في وزن تحت 60 كيلوغراما، وسيرغي سيمينوف في وزن تحت 130 كيلوغراما.