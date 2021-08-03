انت الان تتابع خبر برلماني يطالب بدعم لأمانة العاصمة 'يعيد الشعراء للتغني ببغداد' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - طالب عضو مجلس النواب، صباح طلوبي، اليوم الثلاثاء، رئاسة مجلس الوزراء بتقديم كل الدعم والاسناد لامانة العاصمة بغداد.
وقال طلوبي في تدوينة له، تابعتها الخليج 365، إن "ما تقوم به أمانة بغداد من جهد كبير أظهر العاصمة بشكل جميل جداً حيث بدأ يعيد لنا صورتها التي كانت وبحلة جديدة. جهد للأمانة متميز وغير مسبوق".
وأضاف، "نطالب رئاسة الوزراء بتقديم كل الدعم والاسناد لامانة بغداد ولامينها"، مردفاً "امانة بغداد تعادل ثلاث وزارات لذلك يجب ان تنال من الدعم الذي يعيد الشعراء للتغني بها".
وأضاف، "نطالب رئاسة الوزراء بتقديم كل الدعم والاسناد لامانة بغداد ولامينها"، مردفاً "امانة بغداد تعادل ثلاث وزارات لذلك يجب ان تنال من الدعم الذي يعيد الشعراء للتغني بها".