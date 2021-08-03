ترسانة في منزله.. الحرب العالمية تكلف ألمانيّا ربع مليون دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أن تستيقظ يوما على 20 جنديا يحاولون إخراج دبابة من قبو في منزل جارك. فمن المؤكد أن يختلط عليك الواقع والخيال، قبل أن تكتشف الحقيقة.

فاليوم الثلاثاء، أدانت محكمة ألمانية رجلا يبلغ من العمر 84 عاما بحيازة أسلحة بشكل غير قانوني لامتلاكه ترسانة شخصية تضمنت دبابة من طراز بانثر، ومدفعا مضادا للقذائف، والعديد من المعدات العسكرية التي تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية.

وقضت المحكمة بسجن الرجل الثمانيني 14 شهرا مع وقف التنفيذ، وأمره بدفع غرامة قدرها 250 ألف يورو (300 ألف دولار).

وفي وقت سابق، توصلت المحكمة والمدعون والدفاع إلى اتفاق بشأن غرامة قدرها 250 ألف يورو.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة حكما مع وقف التنفيذ بالسجن لمدة 10 أشهر بعد خصم أربعة أشهر جراء الإجراءات المطولة.





كما أمرت المحكمة المدعى عليه ، الذي لم يذكر اسمه بما يتماشى مع قوانين الخصوصية الألمانية، ببيع أو التبرع بالدبابة التي يبلغ وزنها 45 طنا والمدفع المضاد للطائرات إلى متحف أو جامع خلال العامين المقبلين.

وتم العثور على الأسلحة - وهي دبابة من طراز "بانثر"، ومدفع مضاد للطائرات عيار 8.8 سم، وطوربيد، ومدافع هاون، ومدافع رشاشة، وبنادق هجومية، ومسدسات آلية وأكثر من 1000 طلقة ذخيرة - إلى جانب تمثال نصفي لهتلر، خلال عملية تفتيش أجريت في صيف 2015.

وذكرت وسائل إعلام محلية في ذلك الوقت أن الرجل لم يخفِ جمع أسلحته ، بل إنه أخرج الدبابة خلال فصل الشتاء لاستخدامها في محراث الثلج.





واستغرقت عملية تفتيش فيلا الرجل عام 2015 يومين.

فيما استغرق 20 جنديا حوالي تسع ساعات لاستخراج الدبابة التي تزن حوالي 40 طنا من فيلته.

وزعم الرجل في وقت سابق من هذا العام قبل محاكمته أنه اشترى الدبابة في إنجلترا على أنها خردة معدنية.



