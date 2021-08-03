العاهل البحريني وولي عهد أبوظبي يؤكدان عمق العلاقات الثنائية بين البلدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد بن عيسى، اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق الذي يضم الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر الصخير، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.



وتناول الجانبان "ما وصل إليه التعاون والعمل المشترك من مستوى متميز وسبل تنميته في جميع المجالات بما يحقق تطلعاتهما نحو التقدم والتنمية ومصالحهما المتبادلة"، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفق المصدر ذاته.

وتجمع علاقات تاريخية راسخة دولة الإمارات ومملكة البحرين وسط حرص مشترك على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما المستقبلية.

وتتسم علاقات دولة الإمارات ومملكة البحرين بأنها تتجاوز الأطر الرسمية إلى العلاقات الاجتماعية الراسخة والممتدة، وذلك لكونها تستمد قوتها من الروابط الأسرية والتبادل الثقافي وعلاقات المصالح الاقتصادية، لكنها اليوم تزداد تماسكا ورسوخا في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتعكس الزيارات المتبادلة والمباحثات المتواصلة بين قادة البلدين في وقت قريب وقصير، مدى قوة العلاقات بين البلدين، وحجم الحرص المتبادل بين الجانبين على التباحث وتبادل الرؤى وتنسيق الجهود.