عاهل البحرين: الإمارات لها دور محوري في تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، إن الإمارات لها دور محوري في تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات في قصر الصخير بالبحرين.

وأكد العاهل البحريني على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مملكة البحرين مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وما تستند إليه من تاريخ ممتد بين البلدين والشعبين الشقيقين، سيراً على نهج الآباء المؤسسين وما جمعهما من تاريخ من المحطات المضيئة والعلاقات الثنائية والمواقف المشتركة الثابتة التي وضعت اللبنات الأولى لهذا النهج الذي يحرص على الحفاظ عليه أبناء البلدين.

وأشاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بما وصلت إليه العلاقات بين البلدين الشقيقين من مستوى عالٍ غير مسبوق، وما تشهده من تنسيق مستمر وسياسات طموحة متطابقة، ورؤية استراتيجية مشتركة لتثبيت الأمن والاستقرار، وحماية حركة الملاحة البحرية الدولية من أية تهديدات تؤثر سلباً على مسار التجارة العالمية، ومواصلة البناء التنموي الكبير الذي ينظر إليه بعين الاعتبار والتقدير على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأعرب عن الاعتزاز والتقدير للمواقف الراسخة والإسناد الأخوي الكبير الذي تحظى به مملكة البحرين من الشقيقة الإمارات على كافة الأصعدة وفي مختلف مراحل تطور العلاقات بين البلدين.

وأكد عاهل البحرين على الدور المحوري الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والتزامها المتواصل تجاه الأشقاء ودول الجوار لدرء الأخطار ومواجهة التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الدول وشعوبها، ودعمها المتواصل للخطط التنموية في المنطقة والعالم، بما يؤكد دورها الريادي العالمي الهام في نشر السلام والخير والرخاء.

كما أشاد بالإنجازات التنموية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والبرامج المتقدمة لها في تطوير الطاقة الذرية وعلوم الفضاء والعلوم الطبية والطاقة المستدامة وغيرها من المجالات، بما يبرز المكانة الحضارية المتقدمة لدولة الإمارات بجهود أبنائها، وبما يسهم في خدمة البشرية جمعاء ويعد فخراً للأمتين العربية والإسلامية و العالم.

وخلال اللقاء، جرى استعراض التطورات الإقليمية والدولية، وجهود البلدين ومسارات التعاون بينهما ضمن الإطار الثنائي والدولي في مواجهة التحديات والتعامل مع مختلف التطورات والمستجدات.

وكان الملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى البلاد اليوم في زيارة أخوية.

كما كان في الاستقبال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني وعدد من كبار المسؤولين.