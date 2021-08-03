دولة الإمارات تبدأ في تطبيق نظام تقنية استخلاص الماء من الهواء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الإمارات عن بدء تطبيق نظام تقنية استخلاص الماء من الهواء في مدينة العين، من خلال 6 أجهزة تم توزيعها في مناطق متفرقة من المدينة.



وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، بأن نظام التقنية يقوم على استخراج المياه العذبة بإمداد مستمر من رطوبة الهواء ومن دون استخدام المياه الجوفية والمحلاة، مما يساهم في الحفاظ على المياه والموارد الطبيعية.

ولفتت إلى أن "جهاز استخلاص الماء من الهواء يتميز بإعادة تدوير وتوليد وفلترة وتنقية المياه واستخلاص مياه عذبة من الهواء".

وأوضحت أن "الجهاز يتبع معايير الاستدامة، حيث أنه صديق للبيئة ولا تنتج عنه أي نفايات ويساعد في تنقية الهواء من البكتيريا وتعديل الرطوبة، كما أنه محدود الاستهلاك للكهرباء ولا يحتاج لعمليات صيانة كثيرة".

ونقلت الوكالة عن مدير المشروع المهندس سلطان أحمد المصعبي، قوله إن "النظام يسهم تصميمه في خفض الاعتماد على المصادر الطبيعية للمياه كالطبقات الجوفية، وكذلك لا يعتمد على نظم تحلية المياه التي تعد باهظة التكلفة وتستهلك الكثير من الطاقة".

وأضاف أن "النظام يعتبر مصدر مستدام للمياه النقية المفلترة بشكل مستدام وصديق للبيئة ويحد من كمية المياه المعدنية المعبأة في الزجاجات البلاستيكية".

يأتي هذا المشروع، ضمن اتفاق تعاون إسرائيلي- إماراتي في مجال أبحاث المياه، حيث ذكرت مواقع إعلامية إسرائيلية أن الإمارات تعهدت بتركيب مئات الأجهزة التابعة لشركة "ووترجان" الإسرائيلية، المتخصصة باستخراج المياه عبر تنقية الهواء في أنحاء البلاد.