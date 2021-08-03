شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مكوكية لرشا فايز كليب نائبة التنسيقية لتفقد المشروعات بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في اللجنة المُشكلة من المكتب الفني لرئيس الوزراء ومُمثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومنسقي مؤسسة حياة كريمة خِريجي البرنامج الرئاسي PLP والقيادات التنفيذية بمحافظة البحيرة، لمعاينة قطع الأراضِ أملاك الدولة والمُقترحة لإنشاء مجمعات سكنية لأهالينا بقري محافظة البحيرة، وكذلك تفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها علي الأرض.

كما شاركت في زيارة ميدانية لقري مركز ومدينة أبو حمص، بدأت بزيارة لقري مجالس قري بركة غطاس وبسنتواى وبلقطر الشرقية والزغبات وكوم تقالة وبركة غطاس ودسونس والنميرى ، وعلي هامش الزيارة، تم مناقشة بعض متطلبات الأهالي من القريتين، وعقد عدة حوارات مع مجموعات من الشباب وأهالي القري السابق ذكرها.











