شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية مستقبل وطن: "سايلو فودز" صرح صناعى عملاق يبرز معالم الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن المدينة الصناعية الغذائية (سايلو فودز) التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمدينة السادات، صرح تنموى عملاق يعزز قدرات الدولة الإنتاجية، ويخلق مناطق حضارية واستثمارية جديدة تتسع لمخططات التنمية بالجمهورية الجديدة.

وأضاف "رشاد" في تصريحات صحفية له، أن المدينة ستساهم في تحسين الجودة ونمو الاستثمار، وزيادة التنافسية، وحجم الصادرات، وتوفير فرص عمل للشباب، لافتًا إلى أنها بمثابة وجهة جديدة نحو التعمير والبناء، وتخفيف الضغط عن العواصم الرئيسية مثل (القاهرة والإسكندرية).

وأشار أشرف رشاد، إلى أن الدولة المصرية تستهدف خلق مدن حضارية مستدامة، جاهزة ومخططة بجميع الخدمات والمرافق لتستوعب الزيادة السكانية، وتتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة والتنمية والمساواة وحق الجميع في العيش بكرامة.

ولفت "رشاد" إلى رسائل الرئيس السيسي التي أطلقها خلال حفل الافتتاح وما تضمنته من رؤية ثاقبة ومنطلق جديد لمعالجة مجموعة من القضايا الشائكة التي تعاني منها مجتمعاتنا؛ وفي القلب منها (الصحة الإنجابية والنمو السكاني).

وأكد رشاد، أن الرئيس السيسي يعيد بناء مصر بصورة أكثر حضارة وعراقة، ويدشن لمرحلة ذهبية لم تشهدها مصر عبر تاريخها الممتد، مشددًا على ضرورة رفع درجات الوعي وتكامل مؤسسات الدولة في تعظيم الاستفادة من أطروحات الرئيس ومبادراته العامة بشأن جميع القضايا.